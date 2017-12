Broer vermeende ‘Reus’ bereid om confrontatie met ex-rijkswachter aan te gaan

De broer van Chris B., de man die mogelijk de ‘Reus’ van de Bende van Nijvel zou zijn, blijft bij zijn verklaring dat zijn broer de ex-rijkswachters Madani Bouhouche en Robert Beijer kende. Hij is desnoods ook bereid een confrontatie met Beijer aan te gaan, al denkt hij dat dit weinig zin heeft.

Robert ‘Bob’ Beijer (65) werd woensdag door de onderzoeksrechter ondervraagd naar aanleiding van nieuwe getuigenissen in de zaak van de Bende van Nijvel. Chris B. zou kort voor zijn dood aan zijn broer hebben bekend dat hij de ‘Reus’ van de bende was. Beijer, wiens naam al langer circuleert in het dossier, zou een kennis van B. zijn geweest, aldus zijn broer.

Maar Beijer ontkende op het verhoor van woensdag dat hij ook maar iets met de Bende te maken zou hebben, en dat hij Chris B. ook maar gekend zou hebben. Beijer vroeg zelfs om een confrontatie met de broer van Chris B.

Volgens zijn advocaat Geert Lenssens houdt de broer van Chris B. vast aan zijn eerdere verklaringen, verklaringen die volgens Lenssens “spontaan, oprecht en erg geloofwaardig” zijn. “Mijn cliënt blijft erbij dat hij zo’n 35 jaar geleden Beijer samen met Mahadi Bouhouche af en toe bij zijn broer thuis heeft gezien. Die woonde toen nog bij zijn ouders. Maar zijn moeder was niet opgezet met de bezoeken van de twee, en heeft dat ook gezegd. Daarna heeft hij ze niet meer teruggezien.”

Lenssens verduidelijkt wel dat zijn cliënt zich tot de feiten beperkt: volgens hem kenden Chris B. en Beijer elkaar wel degelijk, “maar hij heeft nooit beweerd dat die of die persoon lid van de bende was”.

Van een rechtstreekse confrontatie met Beijer ziet hij het nut niet in. “De persoon die daarover moet beslissen is de onderzoeksrechter. Als zij dat nuttig vindt, dan zal mijn cliënt opnieuw zijn volledige medewerking verlenen. Maar dat zal geen aarde aan de dijk brengen: hij blijft bij zijn verklaringen, en heeft daar verder ook niets aan toe te voegen.”