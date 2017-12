Een lekker parfum blijft het goed doen onder de kerstboom. Maar hoe bewaar je je flesje best? En hoe laat je je geurtje langer ruiken? Met deze tips heb je langer plezier van je parfum!

Zo check je de houdbaarheidsdatum

Zodra je je flesje opent, is je parfum minstens een jaar 'goed'. Parfum kan eigenlijk nooit 'slecht' worden, het geurtje kan alleen veranderen door een wijziging in de samenstelling. Van zodra je parfum wat muf begint te ruiken vervliegt het ook veel sneller. Is je parfum donkerder van kleur geworden? Ook dit bewijst dat het tijd is voor een nieuw exemplaar.

Tip: doorgaans hebben citrus-en bloemengeuren een kortere houdbaarheidsdatum dan bijvoorbeeld zware houtachtige parfums.

Je parfum bewaren? Dat doe je zo

Bewaar je parfum altijd in het oorspronkelijke doosje, zo kan er geen zuurstof of licht aan je parfum. Parfum en warmte zijn geen goede match, dus bewaar je flesje op een koele plek (de ideale temperatuur ligt tussen de 15 en 18 graden).

Jammer genoeg is de badkamer dus geen goed idee! Daar zijn de temperatuurverschillen te groot waardoor je geurtje sneller muf ruikt.

Je geurtje langer laten ruiken

Langer plezier van je parfum? Er bestaan een aantal trucjes die ervoor zorgen dat je minder parfum moet aanbrengen, maar toch even lekker ruikt. Zo blijft geur bijvoorbeeld langer hangen op een vettere huid. Smeer je daarom eerst in met een voedende bodylotion of dep wat Vaseline op de plekjes waar je parfum spuit.

Ook doe je er goed aan om je parfum strategisch aan te brengen. Je decolleté (uiteraard), je polsen, achter je oren en in je elleboogholtes zijn enkele 'pulse points'. Hier liggen je aders het dichtste op je huid waardoor dit doorgaans ook 'warmere' plekjes zijn en je geur dus het makkelijkst wordt verspreid.