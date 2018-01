Beyhan kookt: Yoghurtsoep met spinazie

Ooit stond ze achterin de keuken van haar mans kebabzaak te zwoegen, maar vandaag is de Maasmechelse hobbykokkin Beyhan Agirdag bekender dan Jeroen Meus op de sociale netwerksite mutfaktayim_b. Deze week maakt ze overheerlijke yoghurtsoep met spinazie klaar. Smakelijk!

Ingrediënten: 500 gram Turkse yoghurt, 100 gram kikkererwten (1 dag voordien laten weken of kiezen voor gekookte kikkererwten), 80 gram tarwel, 1,5 liter water, 150 gram spinazie, 1 koffielepel bloem, 1 eigeel, zout, gedroogde munt.

Bereiding:

- Spoel de spinazie, verwijder de harde stelen en dep droog. Hak daarna de spinazie grof.

- Doe het koude water in een grote soepketel.

- Doe de kikkererwten, de tarwe en de spinazie erbij.

- Breng het geheel aan de kook.

- Roer de yoghurt samen met het eigeel en de bloem.

- Als de soep begint te koken, giet je het yoghurtmengsel voorzichtig in de soep.

- Roer voortdurend met een garde tot het opnieuw begint te koken (anders kan het schiften).

- Kook ongeveer 40 à 50 minuten op een zacht vuur (zonder deksel!).

(Als het te dik is, kun je altijd wat warm water erbij doen)

- Zet een andere kleine pan op het vuur, voeg de olie toe en strooi wat gedroogde munt erbij. Roer even goed door en zet het vuur dan uit. Giet dit mengsel in de andere ketel met de soep. Roer goed door.

- Breng de soep op smaak met wat zout.



Tips:

- Het deksel niet op de ketel laten tijdens het koken en ook voordat de soep koud is anders kan het geheel schiften!

- Meestal is de soep na het afkoelen wat dikker geworden en voeg ik een beetje water toe tijdens het opwarmen.



Bekijk ook de instructievideo!