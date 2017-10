Na de NMBS lijkt het erop dat ook De Lijn onze provincie links laat liggen. De vervoersmaatschappij investeert in 121 nieuwe bussen waarvan de helft hybride is. Maar geen enkele van deze nieuwe bussen komt naar Limburg. Volgens De Lijn heeft onze provincie haar deel van de koek al gekregen. Zo investeerde het in Limburg recent nog in 73 nieuwe exemplaren.