Cassatie verwerpt geding tegen levenslange veroordeling van Kévin Mosen

Brussel - Het Hof van Cassatie heeft woensdag het geding van Kévin Mosen verworpen tegen zijn levenslange veroordeling voor moord door het hof van assisen van Luik.

Op 23 juni werd de 27-jarige Kévin Mosen door het Luikse assisenhof veroordeeld tot levenslange opsluiting voor de moord op zijn partner Emilie Tyberghein. Zijn maîtresse Christelle Pourbaix (37) werd als medeplichtige veroordeeld tot 15 jaar gevangenisstraf.

Emilie Tyberghein (27) werd in de nacht van 13 op 14 december 2013 door wurging om het leven gebracht in een voormalige NMBS-loods in Voroux-Goreux. Haar stoffelijk overschot werd ontdekt op een trottoir in Fexhe-le-Haut-Clocher.

Kévin Mosen en Christelle Pourbaix hadden een relatie op het ogenblik van de feiten, al was Emilie Tyberghein sinds 18 maanden de officiële partner van Mosen.

Voor de assisenjury staat het vast dat Kévin Mosen de dader is en speelde Christelle Pourbaix een rol in de uitvoering van de moord. Zij had een afkeer van het slachtoffer die ze aanzag als haar rivale.

