Israël keurt bouw van 176 kolonistenwoningen in Oost-Jeruzalem goed

Het stadsbestuur van Jeruzalem heeft de bouw van 176 kolonistenwoningen in het geannexeerde Oost-Jeruzalem goedgekeurd. Daarmee wordt Nof Zion de grootste joodse nederzetting in het oostelijk deel van de stad, aldus een woordvoerster van het stadsbestuur woensdag.

Sinds het begin van het jaar heeft Israël volgens de ngo Peace Now plannen voor meer dan 6.500 wooneenheden in nederzettingen op de bezette Westelijke Jordaanoever geïntensiveerd en aanbestedingen voor 2.858 woningen gepubliceerd. In Oost-Jeruzalem is er spoed gezet achter plannen voor 2.069 wooneenheden en een aanbesteding voor 130 wooneenheden.

Israël heeft in 1967 tijdens de Zesdaagse Oorlog onder andere de Westelijke Jordaanoever en Oost-Jeruzalem veroverd. Daar wonen vandaag meer dan 600.000 joodse kolonisten. De Palestijnen willen op het gebied een onafhankelijke staat Palestina met Oost-Jerusalem als hoofdstad vestigen. De Europese Unie ziet in de Israëlische nederzettingen het voornaamste obstakel op het pad naar een vreedzame oplossing tussen Israël en de Palestijnen.

(belga)