Noorse professoren willen geen politici meer in Nobelcomité

Een groep Noorse professoren heeft zich tegen de voortdurende bezetting van het Nobelcomité door ex-politici uitgesproken. In plaats daarvan zouden deskundigen voortaan moeten beslissen over de toekenning van de Nobelprijs van de Vrede, schreven de 19 professoren van de universiteiten van Oslo en Bergen in een brief aan de voorzitter van het parlement. Dat meldde de krant Dagsavisen woensdag.

De leden van Nobelcomité worden in overeenstemming met de meerderheidsverhoudingen in het parlement gekozen. “Dat mag logisch klinken, maar het probleem is dat je dan een comité krijgt dat een soort consensus afbeeldt van de Noorse buitenlandse politiek”, zei Nils A. Butenschøn van het Noors Centrum voor Mensenrechten aan de universiteit van Oslo, die de brief eveneens heeft ondertekend. “Dit is niet per se de beste manier om ervoor te zorgen dat de intenties van Alfred Nobel worden ingevuld”.

Het comité dat de Nobelprijs voor de Vrede toekent, werd in het verleden al vaker verweten te nauw verbonden te zijn met de Noorse politiek. Toen de Chinese mensenrechtenactivist Liu Xiaobo in 2010 de onderscheiding kreeg, verbrak China zijn diplomatieke betrekkingen met Noorwegen.

(belga)