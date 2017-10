Zeven procent horecazaken overtrad in 2016 verkoopverbod alcohol aan jongeren

Brussel - Bij zeven procent van de controles in horecazaken heeft de Tabak- en Alcoholcontroledienst van de FOD Volksgezondheid in 2016 inbreuken vastgesteld op de regels inzake het verkoopverbod van alcohol aan jongeren. In 2015 was dat zes procent. Dat blijkt uit het antwoord van minister van Volksgezondheid Maggie De Block op een schriftelijke vraag van Caroline Cassart-Mailleux (MR).

In ons land is het verboden om drank of producten waarvan het alcoholvolume hoger is dan 0,5 procent te schenken, te verkopen of aan te bieden aan -16-jarigen. Voor sterke drank geldt als leeftijdsgrens 18 jaar. Het gaat dan om gedistilleerde drank met een alcoholgehalte van meer dan 1,2 procent of gegiste drank van meer dan 22 procent.

De controledienst voerde in 2016 in totaal 1.281 controles in horecazaken uit, waarvan 737 in Wallonië, 523 in Vlaanderen en 21 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De meeste inbreuken werden vastgeteld in Vlaanderen (9 procent) en Wallonië (5 procent). In het Brusselse volgden alle horecazaken de regels. In 2015 werden bij 668 controles in Wallonië, 602 in Vlaanderen en 53 in Brussel respectievelijk drie procent, twee procent en negen procent inbreuken vastgesteld.

Naast geldelijke straffen voorziet de wetgeving ook gevangenisstraffen van maximum zes maanden. In de meeste gevallen blijft het echter bij een voorstel van administratieve geldboete door de Juridische Dienst van de FOD Volksgezondheid. De bedragen variëren tussen 208 en 24.000 euro, afhankelijk van de feiten in het pv. Als de feiten dermate ernstig zijn of men de boete niet betaalt, wordt het dossier overgemaakt aan het parket.

(belga)