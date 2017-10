Iran heropent grens met Irak na Koerdisch aanbod

Na het voorstel van de Iraakse Koerden om de resultaten van het Koerdisch referendum te bevriezen, heeft Iran woensdag verschillende grensposten naar de Koerdische gebieden in Noord-Irak heropend.

Het Iraanse persagentschap ISNA vernam van lokale autoriteiten dat de grenzen naar de stad Suleimaniya weer geopend zijn voor personen. Ook de grenspost aan het dorp Bashmaq ging weer open voor normale handelsactiviteiten. De Iraanse autoriteiten stellen ook de graduele heropening van andere grensposten in Noord-Irak in het vooruitzicht.

Iran sloot de grenzen naar de Koerdische gebieden op vraag van de Iraakse regering in Baghdad. Iran, dat ook miljoenen Koerden telt, was sterk gekant tegen het Koerdische onafhankelijkheidsreferendum. “Het referendum en het resultaat ervan zou de Koerden of de Irakezen niets hebben opgeleverd”, zei een beleidsadviseur van de Iraanse ayatollah Ali Khamenei in een reactie op het voorstel de resultaten te bevriezen.

De Koerdische Autonome Regio bood woensdagochtend aan om de resultaten van het referendum van 25 september, waarbij de Koerden in Noord-Irak zich met een overtuigende meerderheid uitspraken voor onafhankelijkheid, te “bevriezen”. Daarmee wil de regering in Erbil “een kans geven” aan een dialoog met de centrale regering in Bagdad. De Iraakse premier Haider al-Abadi moet nog reageren.

(belga)