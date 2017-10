Deze Europese stad is de nieuwe favoriet van de sterren

Wereldberoemde sterren lijken steeds minder te investeren in een buitenverblijf in Hollywood, maar geven de voorkeur aan Lissabon in Portugal. Maar wat is het nu dat zangeres Madonna, acteur Michael Fassbender en ontwerper Christian Louboutin aantrekt aan het zonovergoten land?

Zangeres Madonna heeft sinds kort een huis in Sintra, een stadje dat vroeger de plek was waar royals tot rust kwamen op een treinrit van veertig minuten van de hoofdstad. Ze heeft naar verluidt haar intrek genomen in een Moorse woning omdat haar adoptiezoontje David een voetbalcarrière wil uitbouwen bij Benfica Lissabon. Madge is niet de enige ster die zich wil nestelen onder de Portugese zon. Volgens het Amerikaanse entertainmentblad People deden ontwerper Christian Louboutin en acteur Michael Fassbender net hetzelfde. Die laatste woont tegenwoordig samen met zijn vrouw Alicia Vikander in een luxeappartement in Alfama, de oudste wijk van Lissabon, terwijl ze op zoek zijn naar een huis. Doen ook mee aan de invasie van Lissabon: John Malkovich, Harrison Ford en Monica Bellucci.

Mooi weer en meer

De redenen waarom Hollywoodsterren naar Lissabon trekken zijn uiteenlopend. De prachtige kustlijn, de zuidelijke Algarve en het aangename weer spelen zeker mee, maar volgens journaliste Vânia Maia van het Portugese weekblad Visão vinden sterren het interessant omdat ze hier behoorlijk onverstoord over straat kunnen lopen. Portugezen zijn meer geïnteresseerd in Spaanse films en artiesten dan Amerikaanse, wat de privacy van de beroemdheden ten goede komt. Daarnaast is de huizenmarkt in Lissabon aanzienlijk goedkoper dan in Los Angeles of Londen. In de Britse hoofdstad is het volgens de experts tegenwoordig heel complex om een huis te kopen wegens de Brexit, dus blijven ze er liever weg.

Zelf een trip naar Lissabon gepland? Lees hier alles over de leukste bezienswaardigheden.