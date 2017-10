FOTO. Benarde situatie voor chauffeur (85) na ongeval

Een opmerkelijk beeld woensdagmiddag in Eksaarde-dorp (Lokeren). Een bestuurder had er zijn auto namelijk op twee wielen ‘geparkeerd’ tegen een andere wagen. Geen verborgen camera, zo bleek, maar wel een ongeval.

Een 85-jarige bestuurder was met zijn auto achteraan tegen de geparkeerde wagen gereden en was daardoor omhoog geschoten. Door de klap bleef de auto van de tachtiger schuin tegen de andere wagen staan.

Uitstappen zat er voor de chauffeur niet meer in, aangezien de portieren geklemd zaten. De brandweer moest ter plaatse komen om de man te bevrijden. Hij werd voor verzorging overgebracht naar het ziekenhuis, maar was er niet al te erg aan toe.

Waarom de man tegen de geparkeerde was gereden, is voorlopig nog onduidelijk. Mogelijk maakte hij een inschattingsfout of werd hij onwel achter het stuur. Volgens getuigen zou de bestuurder aan lage snelheid over de weg gezwalpt hebben. De schade aan beide wagens was aanzienlijk.

