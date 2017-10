Dit zijn de bewijsstukken in het dossier van de Bende van Nijvel

Kogels, een kapot gezaagd geweer, een stuk kogelwerende vest, een geldkistje, een visserhoedje. De speurders van de Bende van Nijvel beschikken over bitter weinig bewijsstukken in hun onderzoek.

Toen de Bende van Nijvel begin jaren ‘80 bloedige aanslagen pleegde (N+), stond het wetenschappelijk onderzoek nog lang niet waar het vandaag staat. Op de oude foto’s van de aanslag op de Delhaize in Aalst is bijvoorbeeld te zien hoe het publiek kort na de feiten bijna tot aan de winkeldeur staat. Vandaag zou dat onmogelijk zijn. De hele buurt zou onmiddellijk afgezet worden voor sporenonderzoek.

Er zijn wel vingerafdrukken gevonden, maar dat onderzoek leidde niet naar één van de daders. Ook een speekseltest was negatief.

Van DNA-onderzoek was toen amper sprake. Zo zitten er slechts twee DNA-profielen in hele het dossier. Dat wat werd gevonden op een sigaret in de auto van een slachtoffer. En op een stuk van een kogelwerende vest. Maar een match met het profiel van verdachten uit de databanken, is er nooit gevonden. Ook niet met het DNA-profiel van Christiaan B.

Materiële bewijzen zijn er wel. Ze staan op de website van de onderzoekscel van de federale politie. Wie een van de stukken meent te herkennen kan nog altijd contact opnemen met de speurders op het gratis nummer 0800/30 30 0.

Kogelvrije vest

Deze stukgesneden kogelvrije vest is in 1986 vest teruggevonden in ‘Large de Fauquez’ in Ronquières. Ze werd gestolen bij de overval in 1983 in Temse. Daar werden zeven ultramoderne kogelwerende vesten gestolen, ze waren eigenlijk bedoeld voor de rijkswacht. Bij die overval viel een dode en een zwaargewonde. Op de vest werd ook een DNA-spoor gevonden van een van de daders.

Bankcheques

In één van de twee zakken die werden opgevist uit het kanaal Brussel-Charleroi in Ronquières werden tientallen cheques gevonden die de daders buit hadden gemaakt bij de overval op de Delhaize van Aalst. Ze werden wellicht gedumpt omdat ze toch niet konden geïnd worden.

Geldkoffertje

Ook een geldkoffer, afkomstig uit de Delhaize van Aalst, is teruggevonden in het kanaal. Op het koffertje kleefde een sticker met: ‘Ik hou van...’.

Vissershoedje

Bij de overval in Aalst verloor de Reus zijn hoedje. Het is kakikleurig, made in China, van het merk Cobmaster en maat XL (100% katoen). Opvallend is dat op de foto’s van verdachte Christiaan B. die nu op duiken van vroeger, hij zo een hoedje draagt tijdens het kajakken met collega’s. Aan de hand van achtergebleven zweet kon het gerechtelijk labo later achterhalen dat de drager van het hoedje de bloedgroep O+ had, de vaakst voorkomende bloedgroep in ons land.

Wapen- en munitieboeken

Bij een zoekactie in het bos van Houssière op het grondgebied van ’s-Gravenbrakel, op de grens van Waals-Brabant en Henegouwen, werd resten van een Franstalige encyclopedie over militaire munitie gevonden. Op pagina 89 werd het woord “Kalachnikov” onderstreept en op pagina 87 het woord “URSS” evenals alle verwijzingen naar munitie van het kaliber 7,62 mm NATO. Op pagina 9, gewijd aan hetzelfde type NATO-munitie, werd het woord “Etats Unis” meermaals omcirkeld. Deze encyclopedie werd geïmporteerd in november 1983 en zou slechts op minder dan vijftig exemplaren verkocht geweest zijn in ons land. Het boek werd samen met tijdschriften over wapens en munitie verbrand.

Bij de restanten lectuur lagen ook verbrande stukjes van bankcheques die afgestempeld werden door Delhaize. De cheques werden gestolen tijdens de overval van 27 september 1985. Bij die overval vielen vijf doden.

Papiersnippers met geschriften

Nabij een ziekenhuis in Waterloo, de ‘Clinique du Docteur Derscheid’, werden papiersnippers gevonden met handgeschreven nota’s: “Comte, Wauthier-Braine, Sart…lez, 74, ANU.75, Pilori, gendarmerie à côté”. Ook die zijn aan het dossier toegevoegd, vooral dan voor het handschrift.

Munitiedoosjes van het kal.12

Ook gevonden in het bos van Houssière, dat als uitvalsbasis van de bende wordt beschouwd: afgescheurde lippen van het bovenste deel van munitiedozen kaliber 12 (Remington, enz.). De vraag van de speurders, bij het publiceren van deze foto’s was vooral of mensen iemand kennen die kogeldoosjes op die manier opent?

Wegenkaart

In 1985 werd in het bos van Houssière ter hoogte van het uitgebrande wrak van een VW Golf welke gebruikt zou zijn bij de overvallen, een deels verscheurde en verbrande kaart gevonden. Meerdere locaties in Waals-Brabant en Henegouwen waren onderstreept.

Afstandsbedieningen

Ook in het bos van Houssière gevonden en in verband gebracht met de Bende zijn vijf afstandsbedieningen waarvan de speurders nog altijd niet weten waarvoor ze zouden kunnen gebruikt zijn. Het gaat om afstandsbedieningen van de merken Philips, Panasonic, Grundig, Bang&Olufsen en van het minder bekende Korting.

Nummerplaat

In 23 stukken gesnedenn maar wel gereconstrueerd, is deze Belgische nummerplaat DSN-237. Ze werd in 1982 aangetroffen nabij het ziekenhuis Dr. Derscheid in Waterloo. Het gaat om een reproductie gebruikt op een VW Santana die gediend heeft voor overval op de wapenhandel Dekaise in Waver. Daar werd op 30 november 1982 een politieman doodgeschoten.

De originele nummerplaat was legaal afgeleverd voor een VW Santana van dezelfde kleur.

Artisanale patroonhouders

Deze handgemaakte munitiegordels, bestemd voor kaliber 12 jachtpatronen, zijn van paarsrode kleur. Zij werden in verschillende stukken gesneden. Ze maken het rangschikken van patronen voor vuistwapens mogelijk en kunnen aan een gordel bevestigd worden. Eén van de tassen kan patronen van het kaliber 45 bevatten.

Holster handvuurwapen

Holster, artisanaal gemaakt, voor een handvuurwapen.

Ontmantelde granaat

Fragmentatiegranaat met ontsteker. Deze gedemilitariseerde (holle) granaat werd teruggevonden in Ronquières tussen andere voorwerpen die zo goed als zeker van de moordenaars afkomstig zijn.

Zwarte mantel

Deze wollen jas maat 56/58 in zeer donker grijs tot zwart. De jas is voorzien van doorsteekzakken en van een dubbele knoopsluiting met telkens 3 knopen. De mouwen werden afgesneden en ook de voering en de etiketten werden verwijderd om geen sporen na te laten. De mantel werd aangetroffen in het kanaal van Ronquières.

Jachtkarabijn

Een jachtkarabijn van het merk Krico (Duits merk) en kaliber 22. Dit wapen is schijnbaar nooit gebruikt geweest bij de moordpartijen. Opvallend: op het uiteinde van de loop werd een schroefdraad getrokken. Dit is vermoedelijk na aankoop gebeurd omdat de fabrikant zulke modificaties niet doorvoert. Mogelijk diende de schroefdraad om een geluidsdemper op het wapen te zetten.

Patronen

Meerdere patronen kaliber 12 die onder meer afgevuurd worden met een riotgun. Opvallend: ze vertonen op de buitenmantel een inkeping. Die is aangebracht met een zaag of een schaar.

Jachtgeweer met afgezaagde loop

Jachtgeweer van het merk FAUL (Fabriques d’Armes Unies de Liège).Dit niet zo gangbare wapen van kaliber 10 wordt hoofdzakelijk gebruikt voor de eendenjacht. Het is voorzien van 2 naast elkaar geplaatste lopen van blinkend metaal. Het wordt, omwille van zijn gewicht,vooral gebruikt voor het op de loer liggen. Het heeft bij het afvuren een zeer sterke terugslag.

Zowel de loop als de kolf van het geweer werden afgezaagd zodat het met één hand kan bediend worden.