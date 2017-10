Waaghals vliegt 25 kilometer ver met 100 heliumballonnen, en hij heeft nog grotere plannen

Een Britse avonturier heeft zich maandag gewaagd aan een ongeziene vlucht. De 38-jarige Tom Morgan uit Bristol kon maar liefst 25 kilometer over Zuid-Afrika vliegen met behulp van 100 heliumballonnen. Een flinke stap vooruit om zijn grote droom te verwezenlijken: een race organiseren waarbij enkel ballonnen en een stoel gebruikt mogen worden.

Maar liefst twee dagen had Morgan nodig om alle ballonnen op te blazen en zijn test tot een goed einde te brengen. Eerder probeerde hij zijn opmerkelijk plan al uit in Botswana, maar daar haalden zijn pogingen niet het gewenste resultaat. Toen ze nog maar voldoende helium hadden voor één poging, besloten ze uit te wijken naar de Zuid-Afrikaanse stad Johannesburg.

“Het grootste probleem was de zoektocht naar de perfecte weersomstandigheden”, verklaarde Morgan. “Het was immers moeilijk om alle ballonnen te beschermen, ze bleven maar ontploffen.”

De ervaring bleek “erg cool” toen hij dan toch in de lucht geraakte. “Het voelde erg vredig maar tevens ook erg angstaanjagend aan”, aldus Morgan. Na verloop van tijd merkte hij ook op dat hij steeds sneller omhoog ging. “Ik moest mijn kalmte bewaren en op de gepaste momenten wat ballonnen afsnijden.” Na twee uur vliegen stond hij weer veilig aan de grond. In totaal had hij 25 kilometer afgelegd.

Ballonnenrace

Morgan is ook de oprichter van The Adventurists, een organisatie die geld inzamelt voor het goede doel door allerlei angstaanjagende stunts tot een goed einde te brengen. Naar aanleiding van de stunt is het bedrijf nu ook van plan om de allereerste ballonnenrace te organiseren. Daarbij zou enkel gebruikgemaakt worden van heliumballonnen en een stoel. “Sinds ik hier ben geweest, ben ik er meer dan ooit van overtuigd dat dit mogelijk is”, stelt hij nog.

“We hebben in het verleden al erg vreemde dingen gedaan, maar dit hoort sowieso bij de beste. Ik kan al niet wachten tot het moment dat onze race op poten is gezet.”