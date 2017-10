Week van de Veiligheid in BuSO Sint-Jansberg Maaseik

Maaseik - Jaarlijks organiseert onze school een Week van de Veiligheid. De reden hiervoor is om onze leerlingen en personeelsleden bewust te maken van het belang van preventieve maatregelen. Daarom stonden er afgelopen week heel wat activiteiten op het programma.

Zo was er in het begin van de week een grote evacuatieoefening. Ook kwamen de Responsible Young Drivers langs om op een interactieve manier les te geven aan de leerlingen van het 5de jaar OV3. Zij leerden over de typische gevaren bij het besturen van voertuigen. Met proefjes werd aangetoond dat sms’en achter het stuur gevaarlijk is en door de promillebril werd het foutloos afleggen van een parcours bijna onmogelijk gemaakt.

Transportfirma Essers stond op donderdag een hele dag paraat om de risico’s van de dode hoek toe te lichten. De eerste vier leerjaren kregen aanschouwelijk uitleg, en verwerkten deze achteraf in bundels.

Lenny, een verkeersslachtoffer met blijvende letsels, vertelde een aangrijpend verhaal over zijn leven na een zwaar ongeval. Onder leiding van juf Viviane stond er een EHBO-initiatie op het programma: hulpdiensten bellen, schaafwonden verzorgen, verbanden aanleggen... Onze eerstejaars leerden het met plezier!

Gedurende de volledige week stond er een autowrak, geplaatst door garage Vanderveken, op de speelplaats van de laatstejaars leerlingen. Het maakte behoorlijk indruk, en leverde een mooi aanknopingspunt voor de verkeerslessen in de klas. Aan de hand van een splinternieuwe Opel Insignia, afkomstig van garage Deluyker, werden de allerlaatste veiligheidssnufjes uitgelegd aan een aandachtig publiek.

Als afsluiting werden er tijdens de laatste middagpauze liedjes gespeeld die op één of andere manier met het veiligheidsthema te maken hadden. Zowel de leerlingen als de leerkrachten waren erg onder de indruk van deze themaweek.