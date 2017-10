Vuilnisbak opgeblazen in Diepenbeek: ook bushokje en auto beschadigd

Diepenbeek -

Vermoedelijk jongeren bliezen dinsdag in de vroege ochtend een vuilnisbak op. Ze smeten een bommetje in de afvalbak die in de Kanaalstraat in Diepenbeek staat. Door de enorme knal, die rond 2.30 uur in de omgeving weerklonk, werd de vuilnisbak weggeblazen en werd de vitrine van het nabijgelegen bushokje aan diggelen geslagen.