Vanzeir krijgt voorkeur op Benson (en Karelis)

Voor de derde keer dit seizoen maakt aanvaller Dante Vanzeir (19) deel uit van de Genkse wedstrijdselectie. Hij krijgt verrassend de voorkeur op Benson, voor Karelis komt de wedstrijd tegen Club Brugge nog te vroeg.

Benson Manuel ondervond de voorbije dagen hinder aan de kuit. “Toch is dat niet de reden waarom hij naast de wedstrijdkern valt”, aldus Albert Stuivenberg. “Ik heb de voorkeur gegeven aan een spits. Dante Vanzeir presteert sterk bij de beloften, dat heeft hij maandagavond nog getoond tegen Sint-Truiden. Daarvoor wordt hij nu beloond.”

Karelis

Fans die wachten op de terugkeer van scherpschutter Nikos Karelis moeten nog even geduld uitoefenen. “Karelis heeft er een heel goeie week opzitten”, aldus Stuivenberg. “Hij speelde in acht dagen drie wedstrijden met de beloften. Eén helft in Lokeren, een uur tegen Club Brugge en de volledige wedstrijd tegen STVV. Zijn knie reageerde daar prima op, hij voelt zich goed en lijkt de inspanningen erg vlot te verteren. Zijn twee goals tegen STVV geven hem een enorme boost, ook in het spel was het verschil tussen de eerste en derde wedstrijd enorm. Maar hij heeft tien maanden geen wedstrijden meer op niveau gespeeld, dan mag je niets forceren. Ook al wil je zo graag. Ik weet waarover ik praat, ik herinner me maar al te goed mijn eerste wedstrijd na veertien maanden blessureleed.”