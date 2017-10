“Vanaf eerste minuut uitstralen dat hier ook dit jaar niets te rapen valt”

Het mag eindelijk eens spoken in de Luminus Arena. Een 6 op 15 met één magere zege (1-0 tegen KV Mechelen) in vijf thuismatchen, is niet de oogst van een ploeg die Europees voetbal ambieert. Misschien is Club Brugge wel de ideale tegenstrever om de vlam in de pan te laten slaan. Autoritair leider met zestien(!) punten meer dan KRC Genk, maar tegelijk drie keer op rij met lege handen naar huis gestuurd. “We moeten vanaf de eerste minuut uitstralen dat hier ook dit jaar niets te rapen valt”, jaagt coach Albert Stuivenberg de vlam in de pan.