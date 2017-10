Crimineel van op ‘Most Wanted’-lijst veroordeeld tot 7 jaar cel

Het Brusselse hof van beroep heeft dinsdag een 41-jarige Algerijn veroordeeld tot een celstraf van 7 jaar omdat hij aan het hoofd stond van een criminele organisatie die op grote schaal valse identiteitsdocumenten maakte en verkocht aan mensensmokkelaars. De man was in mei 2014 bij verstek al tot 8 jaar cel veroordeeld maar was toen op de vlucht.

Begin november 2016 maakte hij deel uit van de lijst van 20 “Most Wanted”-criminelen die door de federale politie verspreid werd en korte tijd nadien kon hij ingerekend worden.

Het onderzoek naar de criminele organisatie van de Algerijn Jamal E.H. begon in december 2010 met een rechtshulpverzoek van de Nederlandse autoriteiten. Die waren een internationale bende mensensmokkelaars op het spoor en stelden vast dat hun verdachten nauwe contacten hadden met verschillende personen in België, voornamelijk met een zekere “Zuheir”.

Mensensmokkel

Onderzoek wees uit dat de man ook in België contacten had met verschillende verdachten van mensensmokkel en aan het hoofd stond van een criminele organisatie die een hele handel in valse documenten voerde. Enkele verdachten leverden gestolen documenten, die vervolgens aan een vervalser werden bezorgd. “Zuheir” had ook contacten in Thailand, waar een andere vervalser op grote schaal valse Belgische, Franse en Portugese identiteitsdocumenten kon maken.

In mei 2011 werd de hele organisatie opgerold en “Zuheir”, intussen geïdentificeerd als Jamal E.H., werd aangehouden. Enkele maanden later werd de man vrijgelaten na betaling van een borgsom van 15.000 euro, waarna hij de benen nam zodat hij in mei 2014 bij verstek werd veroordeeld tot 8 jaar cel. Zes van zijn kompanen kregen toen straffen van 18 maanden tot 6 jaar.

De correctionele rechtbank veroordeelde de man in mei op verzet tot een celstraf van 7 jaar en die straf is dinsdag door het hof van beroep bevestigd.