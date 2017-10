Marokkaanse koning ontslaat drie ministers

De koning van Marokko Mohammed VI heeft dinsdag drie ministers ontslagen “als gevolg van de vertraging in het ontwikkelingsprogramma” van de stad al-Hoceima, waar het onrustig is geworden de afgelopen maanden door een protestbeweging. Dat is in een persbericht van het koninklijk kabinet meegedeeld. De koning had een audit bevolen om uit maken wat de redenen van de vertragingen waren in het programma “Al-Hoceïma, baken van de Middellandse Zee” (2015-2019), waar een enveloppe van 600 miljoen euro mee gemoeid is.