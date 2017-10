Sint-Martinusscholen organiseren rondetafelgesprekken in parochiekerk

Herk-de-Stad - Op donderdagavond 19 oktober was de parochiekerk in Herk-de-Stad goed gevuld. Leerlingen en leerkrachten, ouders, directieleden en leden van het schoolbestuur van de Sint-Martinusscholen, samen met belanghebbenden zoals CLB-medewerkers, docenten en studenten van het hoger onderwijs, vertegenwoordigers van lokale bedrijven, vertegenwoordigers uit de jeugd- en zorgsector… zaten er samen om van gedachten te wisselen over het onderwijs van de toekomst.

Onder het thema ‘Salto. Samen durven springen. Samen school maken.’ kwamen 170 enthousiastelingen samen om na te denken over de school van morgen. In tweegesprekken werd gezocht naar momenten waarop we zelf gegroeid zijn, zelf geleerd hebben en wat dat nu juist mogelijk maakte. Met die conclusies in het achterhoofd werd aan de tafels een beeld geschetst van de jongvolwassene in 2030 en werd samen gezocht naar een antwoord op de vraag: “Hoe kunnen we als brede schoolomgeving er vandaag al voor zorgen dat we die jongere van de toekomst ondersteunen?”. De concrete acties werden op een tijdslijn geplaatst en de deelnemers kozen er elk drie uit die volgens hen prioritair zijn. De feedback die de aanwezigen achterlieten, was eensluidend positief: inspirerend, boeiend, interessant, fijn, nuttig …