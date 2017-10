Stelende Beringse poetsvrouw krijgt werkstraf

Beringen - Een 58-jarige Beringse is dinsdag in de Hasseltse correctionele rechtbank veroordeeld tot 120 uur werkstraf en 300 euro boete voor twee diefstallen in een dokterspraktijk in Beringen. De vrouw was er als poetsvrouw aan de slag en er was al even een vermoeden dat zij verantwoordelijk was voor het geld dat er verdween.

Een eerste keer op 30 januari 2015 lag er 235 euro in de kassa en nadat de poetsvrouw gepasseerd was, restte er nog 135 euro. De artsen haalden er de politie bij en zetten een val op door de bankbiljetten te markeren. Enkele dagen later was het opnieuw prijs en was er 220 euro verdwenen. De betichte bekende de feiten.

De arts becijferde dat er sinds januari 2014 een kastekort was van 3.525 euro door toedoen van de poetsvrouw. De rechter achtte enkel de diefstal van de 320 euro bewezen. Voor de vermeende diefstal bij een andere arts in de praktijk kreeg de poetsvrouw de vrijspraak omdat er onvoldoende elementen waren die haar schuld aantoonden.

Als de veroordeelde de werkstraf niet binnen het jaar uitvoert, krijgt ze alsnog 9 maanden cel. De gerechtskosten van 300 euro zijn eveneens voor haar rekening.