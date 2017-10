Europees Parlement wil over vijf jaar totaalverbod op meest verkochte okruidverdelger ter wereld

Het gebruik van glyfosaat, de meest verkochte onkruidverdelger ter wereld, moet tegen december 2022 helemaal uitgefaseerd worden. Dat staat in een niet-bindende resolutie die het Europees Parlement dinsdag heeft aangenomen, daags voor de EU-lidstaten zich over een verlenging van de toelating van glyfosaat buigen.

De tekst die door de plenaire vergadering van het parlement is goedgekeurd, is minder ambitieus dan de resolutie waar de milieucommissie zich vorige week nog achter schaarde. Die pleitte voor een transitieperiode van drie jaar vooraleer er een totaalverbod op het gebruik van glyfosaat van kracht wordt. Het voltallige parlement koos dus voor een uitfasering die vijf jaar zou duren. Volgens Belgisch Europarlementslid Marc Tarabella (PS) is die periode te lang.

Met hun nieuwe resolutie, die met 355 stemmen tegen 204 en 111 onthoudingen werd goedgekeurd, voeren de parlementsleden de druk op de Europese Commissie en de lidstaten op. Die laatsten buigen zich woensdag over het voorstel van de Commissie om glyfosaat gedurende tien jaar toe te laten op de Europese markt. De huidige, tijdelijke vergunning verloopt in december.

Duurzame alternatieven

Glyfosaat is de meest gebruikte onkruidverdelger te wereld, vooral de merknaam Roundup van Monsanto is bekend. Er is de voorbije jaren heel wat te doen geweest rond de gezondheidsrisico’s waar glyfosaat al dan niet mee gepaard gaat. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) is de stof “waarschijnlijk kankerverwekkend”, maar het Europees Voedselveiligheidsagentschap (EFSA) en het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) vinden niet dat er een link kan worden gelegd tussen glyfosaat en kanker.

Volgens Ivo Belet (CD&V) is glyfosaat niet de toekomst. “Integendeel, we moeten volop inzetten op duurzame alternatieven.” Hij wil vermijden dat de lidstaten in verspreide slagorde omschakelen en kan zich daarom vinden in een beperkte verlenging van de toelating. Dat “zorgt voor druk op de ketel om zo in heel Europa tegelijk over te schakelen op duurzame alternatieven”.