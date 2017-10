LIVE. Minister Geens beantwoordt vragen over onderzoek Bende van Nijvel

“Sinds ik minister ben geworden, heb ik de zaak van de Bende van Nijvel met grote interesse opgevolgd. De aanslagen hebben terreur gezaaid en families verwoest.” Koen Geens laat er dinsdag in de commissie Justitie geen twijfel over bestaan dat hij de tot de verbeelding sprekende zaak serieus neemt. Hij werd opgeroepen naar de commissie om een spervuur van vragen over zich heen te krijgen, want meerderheid en oppositie zijn het erover eens dat het onderzoek gefaald heeft. Volg het hier live.

Geens werd vanmiddag naar een bijeenkomst van de commissie Justitie geroepen, om een stand van zaken over het onderzoek te presenteren. Door de recente ontwikkelingen zijn er zowel bij meerderheid als bij oppositie veel vragen gerezen over de manier waarop het onderzoek gevoerd is. Er wordt hier en daar gesproken over een doofpotoperatie.

“De zaak heeft iedereen in de ban gehouden”, zei Geens er. “De buit was niet in verhouding tot de slachtoffers en het geweld. De impact op de slachtoffers, de nabestaanden en de samenleving is immens.”

De minister van Justitie heeft al overleg gehad met de procureurs-generaal. “Er zijn duidelijk pogingen gedaan om het dossier te manipuleren en ik was niet tevreden over het onderzoek.” Door de twijfel bij Geens werd de dreigende verjaring vermeden aan de hand van een wetswijziging.

“Volk geruststellen”

“De bevolking moet gerustgesteld worden dat het gerechtelijk apparaat niet meer op dezelfde manier werkt als in de jaren tachtig”, had Annick Lambrecht (SP.A) voor aanvang van de commissie gezegd.

“Als blijkt dat de naam van Christiaan B. al sinds 1998 in het dossier staat, mag je je vragen stellen”, klonk het bij Christoph D’Haese. Volgens D’Haese lijkt het er zelfs op dat die naam al sinds de jaren 80 in het dossier vermeld wordt. “Dat er véél namen in staan – zo’n 300 stuks, dat is een flauw excuus. Het gerecht heeft 30 jaar de tijd gehad om ze te controleren.”

D’Haese wil dat het onderzoek van Wallonië terug naar Vlaanderen keert. Patrick ­Dewael (Open VLD) heeft een ander voorstel: “We moeten niet vragen om het dossier over te hevelen. Tegen dat de nieuwe onderzoekers het hebben ingelezen, is de tijd om. Maar iedereen voelt aan dat er iets fout loopt. Daarom moet het federaal parket de supervisie van het onderzoek op zich nemen.”

