Organisatietalent geeft tips voor minder chaos in je kleerkast

Een kleerkast op orde brengen én houden: dat is niet alleen mogelijk op Pinterest. Anita Birges, het Australische organisatietalent achter de blog Mise en Place, nam onlangs een kleerkast onder handen in een Australisch televisieprogramma en geeft nu tips in The Daily Mail om het overzicht te bewaren in je garderobe.

Eerst en vooral vindt Anita Birges het belangrijk om alles letterlijk uit de kast te halen, zodat je weet wat je allemaal hebt en wat er straks weer in mag. Stofzuig en poets het meubel grondig, zo blijven kleren straks langer fris. Overbodige kledij kan op zolder, naar de kledingcontainer of naar een goed doel naar keuze. Heb je een kleerkast met vier lades, drie schappen, een lang stuk om kleren aan te hangen en twee kortere? Dan beschik je volgens de specialiste over de ideale kleerkast om optimaal te organiseren.

Ophangen of vouwen?

Na een selectie moeten je kleren opnieuw in de kast en daarvoor heeft Birges een paar regeltjes die plaats besparen en goed zijn voor je kleding. Hang kleren met een kap altijd aan een kapstok, zo heb je meer plaats om andere kledij op te vouwen. Vrouw echter nooit een kledingstuk met een rits of kraagje, want dan liggen het er slordig bij. Ook stuks uit zijde en lycra hang je beter aan een kapstok. Reserveer sterke, houten hangers voor zware winterjassen en maak dat jeansbroeken altijd mooi geplooid in de kast liggen. Twijfel je bij de aankoop van kapstokken? Ga dan voor fluwelen exemplaren. Houten en metalen varianten zijn niet lief voor kledij uit delicate materialen.

Groeperen

Wist je dat je het jezelf een stuk makkelijker maakt als je kledingstukken groepeert? Een concreet voorbeeld: plooi mouwloze topjes en stapel ze op elkaar, doe hetzelfde voor bovenstukken met driekwart en lange mouwen. Je kan nog een tikkeltje verder gaan en ook aandacht besteden aan sorteren op kleur. Doe hetzelfde met je jurken. Seizoenskleding zoals sjaals en mutsen kunnen samen in een afgesloten box - eventueel met label - op het bovenste schap van de kleerkast. Je hebt ze niet altijd nodig, dus moeten ze ook niet altijd in de weg liggen.

Wat met schoenen?

Platte schoenen kunnen perfect in je kleerkast. Voorzie plaats voor hangende opbergvakken voor plat schoeisel en sneakers. Schoenen met een hak kunnen op een rekje. Niet onbelangrijk: maak van je hart een steen als het aankomt op schoenen die pijn doen aan je voeten. Gooi ze weg.