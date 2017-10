Reputatie doet bekende modefotograaf de das om: Vogue wil niet meer met hem werken

De bekende Amerikaanse fotograaf Terry Richardson (52) zal in de toekomst geen opdrachten meer krijgen van onder meer Vogue, GQ en Vanity Fair. De reden? Er duiken steeds meer verhalen op van modellen die hij seksueel intimideerde, wat zijn reeds twijfelachtige reputatie verder doet afbrokkelen.

Terry Richardson, die reeds samenwerkte met Marc Jacobs, Yves Saint Laurant, Beyoncé en Lady Gaga, staat bekend om zijn expliciete en controversiële shoots. De New Yorker regisseerde onder meer de seksueel geladen muziekvideo ‘Wrecking Ball’ voor Miley Cyrus, die vandaag spijt heeft van de beelden. Richardson, die ook wel Uncle Terry wordt genoemd, zou doorheen zijn hele carrière de grenzen van het fatsoen hebben overschreden en The Sunday Times zette zijn reputatie nog eens centraal in de zondagskrant.

Richardson zijn contract met Condé Nast stonden enkele maanden geleden ter discussie. Maar nadat het artikel in vraag stelde waarom de vader van drie nog steeds op handen wordt gedragen door de mode-industrie, werd de samenwerking abrupt beëindigd. De uitgever van enkele toonaangevende modebladen, ondernam meteen actie. Volgens The Daily Telegraph stuurde vicedirecteur van de groep James Woolhouse een email om alle geplande shoots met Richardson te annuleren of te vervangen door ander artikels. “Dit schrijven gaat over een belangrijke kwestie. Condé Nast wil niet meer werken met fotograaf Terry Richardson. Kunt u alstublieft bevestigen dat dit beleid onmiddellijk wordt toegepast? Bedankt voor uw steun in deze zaak”, stond er naar verluidt in.

Richardson, die de aantijgingen altijd heeft ontkend, reageerde afgelopen vrijdag op de opgerakelde beschuldigingen in een blog op de Huffington Post. “Ik heb samengewerkt met volwassen vrouwen die zich geheel bewust waren van de aard van het werk. Zoals het hoort bij elk project, heeft iedereen ook een contract getekend. Ik heb nooit het werk gebruikt om iemand te dwingen tot iets dat ze niet wilden doen. Ik geef iedereen met wie ik werk voldoende respect en beschouw hen als eigenaar van hun vrije wil”, staat er te lezen.