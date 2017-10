Mannen gaan vaker vreemd, maar geven het ook vaker toe

In de vierde en laatste aflevering van 'Telefacts: De Seksenquête 2017' wordt het heikele thema overspel aangesneden. Hoe trouw of ontrouw is Vlaanderen? En biecht de gemiddelde Vlaming een slippertje of een affaire gemakkelijk op? Alvast één iets opvallend blijkt uit de resultaten: mannen zijn meer overspelig dan vrouwen, maar zijn daar ook eerlijker over.

De Vlaming heeft gemiddeld 5,7 sekspartners tijdens zijn actieve seksleven. Mannen met 7,3 partners meer dan vrouwen. Die houden het op 4,4 verschillende sekspartners. Bovendien geeft een Vlaming op de vier of 26 procent toe zijn of haar partner al wel eens bedrogen te hebben. De overgrote meerderheid of 74 procent zegt dan weer hondstrouw te zijn. Mannen zijn duidelijk meer overspelig dan vrouwen: 30 procent ten opzichte van 22.

Als mannen al wel eens hun partner bedrogen, dan ging dat in meer dan de helft van de gevallen om een onenightstand. Van de vrouwen die hun partner bedriegen of al eens bedrogen hebben, doet 53 procent dat tijdens een affaire. Van de ontrouwe Vlamingen zegt 63 procent dat ze het zeker niet zouden vertellen aan hun partner, maar 36 procent biecht overspel wel op. Opvallend: overspelige Vlaamse mannen lijken eerlijker te zijn, want vier op de tien biecht het op terwijl dat bij vrouwen nog geen een op de drie is.

In de uitzending van 25 oktober om 22.20 op VTM wordt er ook dieper ingegaan op datingsapps en er wordt een reportage getoond over Ashley Madison, een internationale website rond overspel die werd gekraakt. Geheime gegevens, adressen, seksuele fantasieën en naaktfoto’s van de leden werden publiek gemaakt en dat veroorzaakte een groot schandaal.