Opglabbeekse camping Wilhelm Tell is beste van Vlaanderen

Opglabbeek - Recreatieoord Wilhem Tell in Opglabbeek mag zich vanaf nu een vijfsterrencamping noemen. Dat hebben logiesadviseurs van Toerisme Vlaanderen beslist. Wilhelm Tell is de eerste camping in Vlaanderen met vijf sterren.

“Het is niet alleen de uitrusting, maar het kwaliteitsniveau van het totale terrein aan de Hoeverweg die de doorslag hebben gegeven”, reageren Helga Roex en Lode Nulmans van Wilhelm Tell. Dit jaar werd ook een nieuwbouw voor sanitair geopend, uitgerust met gezinsbadkamers, verlaagde wasbakken en toiletten en speelse douches. Het gebouw is ook toegankelijk voor mensen met een beperking. De familiecamping maakt echt het verschil door de toeristen te charmeren met een persoonlijke aanpak. “Dankzij alle kampeerders en medewerkers halen we dit niveau”, reageren de tevreden eigenaars. “Bovendien is iedereen welkom, ook mensen met een beperkt budget.”