Lichtmast schijnt over be-Mine

Beringen - De lichtmast op de Avonturenberg in Beringen-Mijn is klaar. De mast moet zowel aan de Avonturenberg als aan de hele be-Mine-site extra uitstraling geven. Het gevaarte van 20 meter lang werd met een speciaal transport ter plaatse gebracht.

De vormgeving is geïnspireerd op de transportinstallaties waarop het steenafval ten tijde van de mijn naar de top van de terrils gevoerd werd. “Het baken staat recht op het speellandschap en verbindt zo het speellandschap en het Kolenplein op de top van de Avonturenplein ruimtelijk met elkaar”, legt schepen Gilbert Lambrechts uit.

“Op de kam van de mast staat een led-lijn en in de mast zijn spots ingebouwd die een bijzonder lichtbaken vormen dat vanuit alle hoeken zichtbaar is. Op de top van de mast zijn spots geplaatst om het Kolenplein op de top van de terril te verlichten. Overdag zal de mast een focuspunt zijn om naar de top te gaan, bij duisternis een baken voor de gehele site. De mast heeft een totale lengte van 20 meter en het hoogste punt van de mast bevindt zich 13 meter boven het niveau van het Kolenplein. Door de schuine plaatsing wijst de mast in de richting van andere Limburgse mijnzetels. Symbolisch wijst dit op Beringen als toeristische toegangspoort voor de Limburgse mijnstreek.”

Foto: Karel Hemerijckx

Het baken is een ontwerp van studiegroep Omgeving. De kostprijs bedraagt zowat 85.000 euro. Het project is gerealiseerd in samenwerking met Infrax.