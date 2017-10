Bende van Nijvel: alle sporen wijzen naar Groep Diane

Voor de speurders staat het zo goed als vast: enkele leden van de Groep Diane van de rijkswacht organiseerden de overvallen van de Bende van Nijvel. De onderzoekers willen dan ook alle collega’s van Christiaan B., de vermoedelijke Reus, bij het elitekorps en de rijkswacht screenen. Tegelijkertijd wordt zijn vriendenkring zorgvuldig in kaart gebracht.

Het onderzoek naar de Bende van Nijvel richt al zijn pijlen op de Groep Diane, de voorloper van de huidige CGSU. Die elitegroep werd eind 1972 binnen de rijkswacht opgericht in de nasleep van de terroristische aanslag op Israëlische atleten tijdens de Olympische Spelen in München. Groep Diane moest een antwoord kunnen bieden mochten terroristen in ons land opduiken.

Eigen wapens gestolen

Maar sommige leden uit de eerste lichtingen zouden hun gespecialiseerde training juist gebruikt hebben om terreur te zaaien. “De overvallers van de Bende van Nijvel handelden altijd koel en beheerst. Hun tactiek lijkt sterk op de antiterreurtraining die de leden van de Groep Diane kregen. Bijvoorbeeld het van dichtbij neutraliseren van een doelwit. De daders waren ook duidelijk vertrouwd met vuurwapens”, zeggen speurders. “Wellicht hebben ze daarnaast gangsters aangesproken om bepaalde klussen uit te voeren. En hebben ze ervoor gezorgd dat de verdenking van de politie later vooral naar die andere bendes zou gaan, niet naar hen.”

Dat Christiaan B., de vermoedelijke Reus, deel uitmaakte van de eerste lichting binnen de Groep Diane, versterkt de overtuiging van de onderzoekers dat ze daar de organisatoren van het geweld moeten zoeken. Volgens hen kon haast niemand anders dan de leden van de elite-eenheid zelf in 1982 speciale wapens uit de eigen, sterk beveiligde opslagplaats ontvreemden. En wie wist dat in Temse een nieuwe generatie kogelwerende vesten, ontwikkeld voor de Groep Diane, gestolen kon worden?

Voor de speurders zijn de bekentenissen van Christiaan B. eindelijk een aanknopingspunt om op zoek te gaan naar andere leden van de Bende. Niet alleen in zijn beroepsleven. Zo lopen ze al enige tijd langs bij vrienden en kennissen van Christiaan B. met foto’s die ze bij hem en zijn broer gevonden hebben. Met de vraag wie de personen zijn die naast Christiaan B. poseren.

Bouhouche en Beijer

Toch gaat de meeste aandacht naar Christiaan B.’s collega’s bij de Groep Diane en bij de rijkswacht in het algemeen. Vooral sinds zijn broer de speurders verteld heeft dat B. ex-rijkswachters Madani Bouhouche en Robert Beijer als zijn vrienden beschouwde. Bouhouche en Beijer haalden in de woelige jaren ‘80 het nieuws door hun vermeende betrokkenheid bij misdrijven die aan de Bende van Nijvel gelinkt werden. Zoals de moord op wapenhandelaar en FN-ingenieur Juan Mendez-Blaya. De twee BOB’ers onderhielden bovendien geregeld contacten met enkele leden van de Groep Diane. En met leden van de Staatsveiligheid, het andere overheidsapparaat dat in opspraak is gekomen in het Bende-onderzoek.

Bouhouche overleed in 2005, Beijer ontkent dat hij Christiaan B. kent. Maar volgens de onderzoekers zijn de linken zo duidelijk, dat ze moeilijk aan het toeval toe te schrijven zijn. Het is nu hun taak om bewijzen te vinden.