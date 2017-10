We willen het niet over doofpotten hebben, maar hopelijk kunnen speurders deze keer spoor volgen tot aan de top

Tweeëndertig jaar na de laatste en meest moordende overval van de Bende van Nijvel, op de Delhaize van Aalst, lijkt het erop dat er een doorbraak is in het wellicht langst aanslepende gerechtelijke onderzoek uit de Belgische geschiedenis.

Die doorbraak is niet te danken aan het werk van de zoveelste generatie speurders die nu op het dossier zitten, maar aan de wroeging van een aan lager wal geraakte ex-rijkswachter die op zijn sterfbed zijn vreselijke geheim opbiechtte aan zijn broer. Ook die broer liep er nog twee jaar mee op zijn lever voor hij ertoe kwam het verhaal te vertellen. En meteen komt alles weer boven.

De “loden jaren ‘80” waren een somber decennium. Er waren de geruchten over ‘roze balletten’ in hoge kringen, over extreemrechtse bewegingen als Westland New Post, over geheime diensten die samenwerkten met extreemrechts (Gladio). Er was de extreemlinkse terreurgroep CCC die veertien bomaanslagen pleegde. Er was gangster Patrick Haemers die kortstondige roem verwierf door gewezen premier Paul Vanden Boeynants te ontvoeren. En er was - het meest beangstigend van al - de Bende van Nijvel, die tussen 1981 en 1985 een reeks inbraken, overvallen en moorden pleegde waarbij in totaal 28 doden vielen en 40 gewonden, en die gekenmerkt waren door zeer veel zeer zinloos geweld.

Omdat de bende met een griezelige militaire efficiëntie opereerde, doken al snel complottheorieën op over leden van een elitekorps die bezig waren met een operatie om het land te destabiliseren. Om wat te doen? En in opdracht van wie?

Maar het onderzoek concentreerde zich op “gewone criminelen” die er uiteindelijk niets mee te maken bleken te hebben.

Tweeëndertig jaar later is de complottheorie plots opnieuw springlevend door de late bekentenis van een toenmalige rijkswachter, die buitengezet was bij het elitekorps groep Diane wegens té gewelddadig, en die toevallig in ziekteverlof was bij elke actie van de Bende van Nijvel.

We willen het zelfs niet over doofpotten hebben, maar hopelijk kunnen de speurders deze keer het spoor volgen tot aan de top. Niet alleen voor de slachtoffers, maar voor het hele land. Zodat we die bladzijde eindelijk kunnen omdraaien.