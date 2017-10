HasseltDrie op de vier zwangere vrouwen of jonge moeders in ons land krijgen op hun werk te maken met discriminatie, benadeling, ongelijke behandeling of spanningen. Dat blijkt uit een enquête van het Instituut voor Gelijkheid van Vrouwen en Mannen (IGVM). Zij lanceren nu een campagne die zich niet richt op de werkgever of de collega’s maar wel op de zwangere vrouwen zelf. “Want nog te veel vrouwen hebben begrip voor een werkgever die bijvoorbeeld het recht op moederschapsrust niet respecteert, en dus de wet overtreedt.”