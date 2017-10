Eén op de vijf ex-werknemers Ford en toeleveranciers heeft nog geen job

GenkDat er onheil in de lucht hing, dat hadden heel wat mensen bij Ford Genk en de toeleveranciers al een tijdje door. Maar dat op die 24ste oktober in 2012 het einde van de fabriek zou aangekondigd worden, dat had niemand verwacht. Vandaag, exact vijf jaar na die onheilstijding, is de balans voorzichtig positief: de Fordsite is in volle ontwikkeling en 53 procent van de ex-werknemers van Ford en zijn toeleveranciers is opnieuw aan de slag. De keerzijde: de kinderarmoede en het aantal leefloners in Genk neemt toe, en één op vijf heeft nog geen nieuwe job.