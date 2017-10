Zo maakte Stefaan Degand zijn comeback in ‘De Slimste Mens ter Wereld’

Goedele Wachters en Frances Lefebure kregen maandag het gezelschap van zanger en presentator Sean Dhondt in ‘De Slimste Mens ter Wereld’. Toch waren het niet de kandidaten die met alle aandacht gingen lopen. Die eer was weggelegd voor Stefaan Degand, die zijn comeback maakte als jurylid.

** Opgelet: dit artikel bevat spoilers. Lees niet verder als je van plan bent deze aflevering van ‘De Slimste Mens ter Wereld’ nog te bekijken.

Wie was de nieuwkomer?

De eerste nieuwkomer in een nieuwe week van ‘De Slimste Mens’ is Sean Dhondt. Als zanger, muzikant en presentator is hij zeker geen onbekende in het wereldje van de showbizz. Televisiekijkend Vlaanderen kent de getatoeëerde bink onder meer als coach uit ‘The Voice Kids’.

Foto: VIER

Wie zetelde in de jury?

Juryleden van dienst zijn Jonas Geirnaert en Stefaan Degand. Twee televisiefiguren die elkaar niet zo goed kennen, maar zeker goede Facebookvrienden zouden kunnen zijn. Als ze allebei Facebook hadden tenminste…

De sfeer zit er hoe dan ook goed in. Stefaan Degand verspilt geen tijd en vuurt de ene na de andere mop af. Van een comeback gesproken. Maar er moet nog een quiz gespeeld worden ook zeker?

Foto: VIER

Wat was de meest verwarrende vraag?

In de eerste ronde zorgt een vraag over een cryptisch afgebeelde munteenheid voor verwarring. Het juiste antwoord is de munteenheid mark omdat Marc Coucke in de afbeelding is gefotoshopt. Benieuwd hoeveel kijkers thuis dat ook effectief hebben gezien. De kandidaten alleszins niet.

Foto: VIER

Wat was de flauwste mop?

Aan moppen geen gebrek deze aflevering. Er zijn er zelfs zo veel dat de quiz amper vooruit lijkt te gaan. De prijs voor flauwste mop gaat uiteindelijk toch naar Jonas Geirnaert.

Hij heeft namelijk twee imitaties geoefend. De roep van een uil en de roep van de Bosuil. Die laatste klinkt volgens hem zo: “Vuile arbiter, uw moeder is een hoer. Wie heeft er u leren sjotten, uw bomma?!”

Wie is voor minstens één dag De Slimste Mens ter Wereld?

Goedele Wachters komt uiteindelijk als winnares uit de bus met 390 seconden. Frances Lefebure volgt met 319 seconden en Sean Dhondt met 266 seconden.

Hoe verliep de finale?

In de finale zijn Frances en Sean meteen heel erg aan elkaar gewaagd. Na twee vragen is er zelfs maar één seconde verschil. Razend spannend dus.

Na een vraag over Matt LeBlanc heeft Frances als eerste de kans om haar tegenstander naar huis te spelen. Daarvoor heeft ze wel vier goede antwoorden nodig op een vraag over voetbal. Met een willekeurige opsomming van voetbalploegen zorgt ze ervoor dat Sean aan het kortste eind trekt.

Foto: VIER

Wie zien we dinsdag in De Slimste Mens ter Wereld?

Goedele Wachters en Frances Lefebure nemen het dinsdag op tegen schrijfster en columniste Dalilla Hermans.