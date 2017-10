“Met nieuw onderzoek door team van onderzoeksrechters raakt zaak Bende van Nijvel opgelost”

Het dossier van de Bende van Nijvel kan opgelost worden als er een nieuw onderzoek komt dat geleid wordt door een team van onderzoeksrechters. Dat heeft meester Walter Van Steenbrugge, advocaat van nabestaanden in het dossier van de Bende van Nijvel, maandag gezegd in Terzake. Volgens Van Steenbrugge heeft Bende-onderzoeksrechter Martine Michel uit Charleroi ook letterlijk toegegeven dat het dossier “gemanipuleerd” is.

In Terzake getuigden Diederik en Nathalie Palsterman over het verlies van hun vader tijdens de Bende-raid op de Delhaize van Aalst op 9 november 1985. Net zoals andere nabestaanden hebben ze kritiek over het onderzoek naar de Bende. Ze hopen ook dat er nu eindelijk gezocht wordt naar de opdrachtgevers achter Bende van Nijvel. “De opdrachtgevers zijn veel belangrijker, de mensen die al 32 jaar het potje dichthouden en die er alles aan doen om de waarheid niet naar boven te laten komen. Dat is veel erger.”

Inzage in dossier voor nabestaanden

Volgens meester Walter Van Steenbrugge, raadsman van de familie Palsterman, moeten de nabestaanden inzage krijgen in het volledige dossier. Die vraag heeft hij naar eigen zeggen ook in maart nog gesteld aan minister van Justitie Koen Geens (CD&V). De vraag kwam er onder meer nadat de Bende-onderzoeksrechter Martine Michel uit Charleroi had toegegeven dat het dossier is “gemanipuleerd”.

Volgens Van Steenbrugge kan de zaak opgelost worden als er een volledig nieuw onderzoek wordt opgestart waarbij er ook voldoende middelen worden vrijgemaakt. Nu is het lijvige onderzoek in handen van één onderzoeksrechter en dat is volgens Van Steenbrugge niet meer beheersbaar. Hij pleit ervoor een team van onderzoeksrechters samen te stellen die met een frisse blik het dossier zouden kunnen onder de loep nemen.