Weekendje weg? Zo sleur je niet te veel bagagekilo's mee

Een koffer die veel te zwaar is, oneindig veel aparte zakjes of gekreukte kleding? Je reistas inpakken voor een citytrip of weekendje weg is niet altijd een plezier. Goodbye inpakstress, met deze tips sleur je niet te veel bagagekilo’s mee!

Kies de juiste reistas of koffer

Korte citytrip: een klassieke trolley is je perfecte reisbuddy. Kies voor een ergonomisch model met een stevig paar wielen dat tegen een stootje kan. Een zachte case is lichter dan een harde en laat je toe om bagage te blijven stapelen (perfect voor die leuke souvenirs). Toch liever een stevige hardcase? Zorg dan dat je koffer maximum 3 kg weegt!

Avontuurlijk weekendje: een rugzak is je partner in crime tijdens een avontuurlijke trektocht. Flexibel, comfortabel en super mobiel! Wel opletten dat je je gewicht beperkt tot 20% van je eigen lichaamsgewicht. Gebruik een rugzak met verstevigde rug, aparte compartimenten en verstelbare draagriemen voor maximum comfort.

Toerist in eigen land: op zoek naar een manusje-van-alles waar je verrassend veel bagage in kwijt kan? Een reistas is compact, multifunctioneel en overzichtelijk.

Slim inpakken doe je zo

Denk goed na over wat je meeneemt, niemand heeft drie paar schoenen nodig op citytrip. Beperk je tot de basics! Kies voor een simpel kleurenpalet en stukken die makkelijk te combineren zijn. Probeer in laagjes te denken. Een simpel T-shirt, dunne cardigan en regenjasje neemt veel minder plek in dan één dikke trui.

Toch zware stukken? Draag je dikke trui, jas of stevige sneakers tijdens het reizen! Beperk je accessoires tot een minimum. Je kan beter één warme coltrui meenemen dan drie verschillende sjaals. Hetzelfde geldt voor juwelen. Draag basic juwelen tijdens het reizen en combineer ze met al je outfits.

Opgerolde kleding neemt minder plek in dan opgevouwde. Rol daarom alles zo strak en plat mogelijk om veel plaats te besparen (en dus extra ruimte te hebben voor souvenirs). Toch stukken opvouwen? Gebruik opgevouwen T-shirts als compartimenten, zo houd je de inhoud toch een beetje gescheiden.