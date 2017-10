Belgische motorcrossers moeten op zoek naar nieuwe bondscoach: Joel Smets stopt met waarschuwing

Het voelt een klein beetje aan als het einde van een tijdperk. Joel Smets is niet langer de bondscoach van de Red Knights, de Belgische motorcrossers. Na elf jaar heeft de voormalige wereldkampioen er genoeg van: “Mijn situatie is de voorbije jaren drastisch veranderd”, vertelt Smets in een brief.

“Vroeger had ik een handje vrij nu heb ik meer dan mijn handen vol”, aldus Smets, die in 2013 de Motorcross der Naties won met zijn equipe. “Ik droomde van een overkoepelende en professioneel gestructureerde federatie, die door de overheid ondersteund wordt. In een ideale wereld worden de jeugdopleiding en de Red Knights door die federatie gestuurd. Maar na meer dan 10 jaar is die ideale wereld nog niet voor morgen. Dat stemt mij droevig en ondermijnt mijn geloof in een bloeiende toekomst voor de motorcross in België”, waarschuwt de ex-crosser.

“Bovendien vragen een actieve tienerdochter en -zoon ook wel wat aandacht. En mijn vrouw vindt het ook niet erg als ik eens een dagje extra thuis ben. Samengevat heeft dus tijdgebrek en een gebrek aan toekomstperspectief tot deze beslissing geleid. Maar dit was geen makkelijke keuze”, besloot Smets.