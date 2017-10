Dit zijn de beste foodbloggers van België

Er waren meer dan negentig gegadigden om de Belgian Food Blog Award mee naar huis te nemen. Uiteindelijk gingen er zeven bloggers met een prijs naar huis, één winnaar per categorie.

De jury bestond uit journalisten Céline Pécheux (Elle) en Eva Kestemont (Weekend Knack), de foodfotograaf Luk Thijs en chef Jeroen De Pauw. Zij nomineerden vijf bloggers per categorie. Daarna moest het publiek de knoop doorhakken via een stemmingscampagne.

De jury was onder de indruk van de kwaliteit van de bloggers. Ze zien ze echter niet als concurrenten. ‘Door hen doen we juist meer ons best om ons te onderscheiden. Ze inspireren ons om het onderste uit de kan te halen’, klonk het.

Best Food Photography: Koken op hakken– Stephanie Bex

Best Baking & Sweets: Hap en Tap– Myriam Minne

Best Newcomer: Would Be Chef– Sven Ornelis

Best Healthy: Karola’s Kitchen – Karolien Olaerts

Best Drinks: Bible of Drinks– Jonathan Scheerlinck

Best Overall blog: As cooked by Ginger– Laurence Bemelmans

The People’s Choice Award (meeste stemmen van het publiek behaald van alle genomineerden): Karola’s Kitchen– Karolien Olaerts