NMBS-baas Sophie Dutordoir: “Er komt geen wifi op de trein”

De NMBS zal geen wifi aanbieden in haar treinen. Dat heeft de nieuwe ceo van het spoorbedrijf, Sophie Dutordoir, gezegd. “Het is te duur en de telecomoperatoren hebben mij bevestigd dat het hele spoornet tegen eind 2018 volledig gedekt zal zijn door 2G, 3G en 4G.”

De NMBS zal dus niet het voorbeeld van verschillende buitenlandse spoorwegmaatschappijen volgen. Onder meer in Groot-Brittannië, Nederland, Zweden, Finland en Letland is er wifi op (sommige) treinen. In België is er enkel wifi op een aantal buitenlandse hogesnelheidsverbindingen.

Vorig jaar waren er drie maanden lang testen met mobiel internet op de trein. Reizigers konden gratis wifi uittesten in twee eersteklassewagons op de lijn Eupen-Oostende. Na de test klonk het dat de NMBS bezig is met de uitwerking van een businessmodel rond wifi in de trein, maar nu heeft Dutordoir dus te kennen gegeven dat het er niet meer van komt.

In verschillende Belgische stations is er momenteel wel al draadloos internet beschikbaar via de wifi-hotspots van de telecomoperatoren Telenet en Proximus, maar de NMBS werkt ook aan een eigen wifi-aanbod voor de grootste stations.