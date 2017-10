Petra Vaesen blaast 105 kaarsjes uit

Hamont

Hamont-Achel - In het rusthuis Sint-Jozef in Antwerpen vierde oud-inwoonster van Hamont Petra Vaesen zopas haar 105e verjaardag.

De 105-jarige Petra Vaesen is afkomstig van Hamont: op ´t Lo werd ze geboren op 20 oktober 1912 als zesde kind van Jan Baptist Vaesen en Adriana Govers. Eerder waren er in dit gezin al vier meisjes en een jongen geboren. Na haar kwamen er nog twee jongens en een meisje. De laatste twee kinderen stierven één dag na de geboorte.

Petra trouwde met Neel Hulsbosch op 20 januari 1933. Het gezin kreeg zes kinderen: vier jongens, een meisje en een jongen in die volgorde. Alleen het jongste kind René is nog in leven, het derde kind overleed na iets meer dan drie maanden. Het gezin woonde in het eerste gedeelte de Salvatorstraat.

In 1961, zeven jaar na de dood van haar man, verhuisde Petra naar Antwerpen. Ze heeft er enige tijd zelfstandig gewoond en trok dan bij haar dochter Ria in. Nu verblijft ze sinds een aantal jaren in het Rusthuis Sint-Jozef. Ze verkeert nog in goede gezondheid, al zijn haar gehoor en gezichtsvermogen wel wat minder geworden.

De viering van Petra vond plaats in het rusthuis. Het stadsbestuur kwam in de voormiddag met een afvaardiging, waarvan Petra bloemen en een mand levensmiddelen ontving. Later op de dag voegde ze zich meer familie bij haar. Die verwenden haar met een mooi feest.

Petra is de oudste oud-inwoonster van Hamont. Op de tweede plaats staat Irène Giusti met haar 104 jaar. Zij werd in Landen geboren op 10 juli 1913, maar woont sinds de 1930-er jaren in Hamont, waarvan de laatste jaren in het Sint-Jan Berchmanstehuis. In het jubileumnummer 100 van Grevenbroeker Echo`s (zomernummer 2017), waarvan de inhoud bijna alles te maken heeft met het getal 100, is een overzicht met levensloop van de Hamontse 100-jarigen opgenomen.