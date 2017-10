Te vroeg juichende doelman heeft onwaarschijnlijk drastische gevolgen in strafschopreeks

Beelden uit een amateurwedstrijd in Thailand tonen nog maar eens dat je het vel van de beer nooit mag verkopen voor hij geschoten (en dood) is. Een doelman was door het dolle heen toen zijn tegenstander de beslissende strafschop tegen de lat trapte en liep als een dolle naar zijn ploegmaats om de zege te vieren. Maar dan gebeurde het onwaarschijnlijke: de treurende strafschopnemer zag tot zijn eigen verbazing de bal door het effect alsnog in doel botsen. Een geldig doelpunt en meteen was de club van de juichende doelman uitgeschakeld in het bekerduel...