Wordt Diepenbeekse schoonheidsspecialiste van het jaar?

Diepenbeek - Carmen Duchateau uit Diepenbeek maakt veel kans om schoonheidsspecialiste van het jaar te worden. Ze maakt in elk geval deel uit van de laatste 5 genomineerden in Vlaanderen.

Carmen Duchateau (34) zit al 14 jaar gepassioneerd in het vak en viert dit jaar haar 10-jarig bestaan als schoonheidsinstituut. De wedstrijd wordt voor de eerste keer in België georganiseerd. Er zijn 2 categorieën, deze van “schoonheidsspecialiste” en deze van “schoonheidssalon” van het jaar. De deelneemsters worden op vakkennis en deskundigheid beoordeelt door een vakjury, alles komt aan bod. De diploma’s werden onder de loep genomen bovendien heeft elke deelnemer een "mystery guest" over de vloer gehad om een behandeling te ondergaan.

De award uitreiking vindt plaats op 16 november in de Stadsfeestzaal in Antwerpen.