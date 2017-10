Truienaar krijgt 12 maanden voor “dom mopje” met politie

Sint-Truiden - Een 35-jarige man uit Sint-Truiden moet voor 12 maanden de cel in voor weerspannigheid en slagen aan de politie. Toen de agenten hem na een caféruzie verzochten om in de combi te stappen, sloeg hij al lachend op de vlucht. “Wie is het snelst?”, grapte hij vlak voor hij langs achter getackeld werd door een van de agenten. De geldboete van 800 euro werd met uitstel opgelegd.

Op 24 augustus werd de politie opgebeld door een caféganger die melding maakte van een uit de hand gelopen ruzie op een terrasje in Tongeren. De agenten troffen de zwaar beschonken Truienaar aan bij het café. “Ik moest naar de combi gaan, maar ik maakte een flauw mopje”, zei de dertiger voor de rechter. “Ik riep ‘Wie is het snelst?’ en zette het op een lopen. Dan hebben ze me enkele meters verder langs achter getackeld.”

Pepperspray

De man werd tegen de grond gewerkt en geboeid maar de dronkaard liet zich niet zomaar doen. De agenten gebruikte pepperspray om hem in bedwang te houden. “Ze hebben het goedje zelfs twee keer in mijn ogen gespoten. Was een keer niet genoeg, misschien?” haalde de man uit. “Ik raakte in paniek en ben dan in het rond beginnen stampen.” Hierbij raakte de man een agent op het been.

Omdat de beklaagde ook een xtc-pil en een flesje vloeibare drugs op zak had, kreeg hij nog een bijkomende celstraf van drie maanden en een geldboete van 8.000 euro met uitstel.