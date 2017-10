“Prima voor het vertrouwen” “Heb niemand vooraf gescreend”

Vorige week werden de Genkse spelers door de aanhang ongenadig op de korrel genomen. Gisteren wist diezelfde spionkop met zijn vreugde geen blijf. Uitblinker Danny Vukovic troonde zijn verdedigers mee naar het swingende Genkse vak en probeerde te charmeren met enkele schuchtere danspasjes. “Eindelijk nog eens een clean sheet”, liet Vuko een gebalde vuist zien.

Maehle en Brabec vallen uit op training - Geen Jakub Brabec of Joakhim Maehle op het wedstrijdblad, beiden vielen zaterdag uit op training. Het is nog afwachten of Brabec (heup) en/of Maehle (rug) fit geraken voor de thuismatch van woensdag tegen Club Brugge.

Vanavond ‘Kleine Limburgse derby’ - De beloften van Genk en STVV nemen het tegen mekaar op. De ‘Kleine Limburgse derby’ wordt gespeeld in Genk om 19.30u.