Davidsfonds-Bree bezoekt de Japanse tuin

Bree - Op donderdagnamiddag 19 oktober bezochten we met 22 leden van Davidsfonds-Bree onder een stralend herfstzonnetje de Japanse Tuin in Hasselt.

We werden er deskundig en aangenaam gegidst door Marleen Oris. Zij liet ons genieten van vele mooie plekjes, zoals de waterval met zijn prachtige beplanting, een theehuis, een shinto-heiligdom en de vredesbel, die we tijdens onze wandeling meerdere keren hoorden galmen. De Hasseltse Japanse tuin, die dit jaar zijn 25-jarig bestaan viert, imiteert mooi het Japanse landschap. Water, stenen en reliëf speelden een belangrijke rol bij de aanleg. Het is de grootste Japanse tuin in Europa. Je kan er even rust nemen om tot bezinning te komen. Vorige week organiseerde de Hasseltse toeristische dienst daar het Chrysantenfestival of Kikumatsuri. Bij ons wordt deze bloem geassocieerd met dodenherdenkingen en kerkhoven. In Japan staat de chrysant voor een lang leven en geluk. Ze is zelfs het symbool van de Japanse keizer. Mooie chrysantenbloemen sierden dan ook de Japanse tuin. De rondleiding in deze tuin, met zijn prachtige herfstkleuren als decor, was een aangename en welgeslaagde namiddag. Als afsluiter konden we er rustig genieten van een heerlijk chrysantenbier.

Verslag en foto's zijn van Guido Van Hoef.