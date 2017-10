Burgers van Noord-Italië kiezen voor meer autonomie

Bij de referenda over meer autonomie in twee Noord-Italiaanse regio’s komen de twee betrokken regeringen als winnaars uit de bus. In de economisch sterke regio’s Veneto en Lombardije stemde zondag een grote meerderheid voor meer autonomie, zo blijkt uit de resultaten.

Beide regio’s willen met de wettelijk niet-bindende referenda meer bevoegdheden afdwingen van de regering in Rome. Ze willen vooral dat ze meer zelf kunnen beslissen over wat er met hun belastinggeld gebeurt. Onafhankelijkheid van de centrale staat willen ze niet – anders dan in Catalonië. In tegenstelling tot in Catalonië waren de referenda bovendien legaal.

In Lombardije, met het economisch belangrijke Milaan, haalde het ja-kamp 95,3 procent van de stemmen, zo deelde de regio zondagnacht mee. De opkomst bedroeg ongeveer 39 procent.

In Veneto, met de steden Venetië en Verona, sprak 98,1 procent zich uit voor meer autonomie, deelde de regio mee na de telling van de stemmen. De opkomst bedroeg er ongeveer 57 procent. In beide regio’s is de rechtse partij Lega Nord aan de macht, de drijvende kracht achter de referenda.

“Doel bereikt. Voor ons Veneto begint een nieuw verhaal”, zei de president van de regio, Luca Zaia. Daarnaast sprak hij ook van een vermoedelijke cyberaanval op de regionale regering bij de telling van de stemmen.

Zowel Luca als Maroni kondigden onderhandelingen aan met de regering van premier Paolo Gentiloni. “Ik heb de belangrijke opdracht om het historische mandaat om te zetten dat miljoenen mensen in Lombardije me gegeven hebben, om echte autonomie te verkrijgen”, zei Maroni.