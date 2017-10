Rapper redt kinderen van verstikkingsdood

De muziekstudio in de woning van rapper Seppe De Klerck, alias iRRi, werd zaterdagavond bij een brand nagenoeg helemaal vernield. De Klerck ontdekte de brand zelf en kon zijn kinderen, die naast de muziekstudio sliepen, tijdig in veiligheid brengen.

Seppe De Klerck is onder meer bekend als de helft van het populaire Wase rapduo iRRi & Hugo, maar hij verdiende op muzikaal vlak ook al zijn sporen als producer. Hij heeft in zijn Sint-Niklase woning dan ook een eigen muziekstudio, die gevestigd is op de eerste verdieping. Daar ging het dit weekend mis toen er brand uitbrak.

Het was Seppe De Klerck zelf die de brand per toeval ontdekte en zo een drama kon vermijden. In de slaapkamer naast de muziekstudio sliepen immers de twee jonge kindjes van de rapper.

“We zaten beneden en ik hoorde een van onze kindjes huilen”, doet Seppe De Klerck zijn verhaal. “Toen ik de trap op ging om naar de kinderen te gaan kijken, rook ik meteen al een sterke brandgeur. In de gang hing ook rook. Het werd snel duidelijk dat die rook uit de muziekstudio kwam. Gelukkig was de deur dicht, waardoor de rook zich nog niet volledig over de bovenverdieping had kunnen verspreiden”, klinkt het opgelucht.

Deken op verwarmingstoestel

Seppe bracht zijn twee kinderen onmiddellijk in veiligheid en wachtte daarna de komst van de brandweer af. Die was vlug ter plaatse en de brandweerlui kregen het vuur snel onder controle. Toch werd grote schade aangericht in de muziekstudio van Seppe. Zowat alle apparatuur en meubelen in de studio waren vernield.

De oorzaak van de brand bleek een deken dat op een elektrisch verwarmingstoestel lag. Het deken vatte vuur en veroorzaakte de brand.