Max Verstappen verliest podiumplek door tijdstraf :“Die steward is een mongool”

Na een fenomenale inhaalrace snelde Max Verstappen in de GP van Amerika van de zeventiende naar de derde plek. Maar op het podium zou de Nederlander nooit verschijnen, want bij zijn ultiem inhaalmanoeuvre waarbij hij Kimi Raikkonen in de laatste ronde nog voorbijging, sneed de Red Bull-piloot te veel de bocht af. De wedstrijdjury bestrafte het manoeuvre met een tijdstraf van vijf seconden en daardoor viel Verstappen van plek drie naar vier. “Die steward is een mongool”, fulmineerde die na afloop.

LEES MEER. Hamilton wint in Austin, Verstappen verliest podiumplaats na straf

Max was voor de microfoon van Ziggo Sport na de race woedend over zijn tijdstraf van vijf seconden waardoor hij een duur verdiende podiumplek in extremis verloor. “Het is gewoon belachelijk. Deze steward is een mongool. Hij probeert mij altijd een straf aan te smeren. Ik was misschien vijf centimeter van de baan, terwijl iedereen wijd ging op het circuit. Het slaat nergens op”, zei de twintigjarige Limburger.

Ook vader Jos Verstappen was niet te spreken over de sanctie voor zijn zoon. “Wat een onzin. De FIA (internationale autosportfederatie) moet zich schamen. Ze begrijpen duidelijk niet wat racen is”, twitterde vader Jos, die de inhaalmanoeuvre van zijn zoon in het bijzonder waardeerde. Hij verbasterde de betekenis van de FIA in “Ferrari International Assistance”.

Shame on you FIA — Jos Verstappen (@MaVic009) October 22, 2017

Obviously F1 don’t now what racing s — Jos Verstappen (@MaVic009) October 22, 2017