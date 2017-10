Heusden-Zolder -

Met 16 brieven in zijn tas, trok Ief Gilis uit Heusden-Zolder een jaar geleden naar Italië. 16 brieven van Limburgse Italianen aan hun familie, vrienden, buren en mensen in Italië die ze uit oog verloren waren. Voor Ief werd het het begin van een ingrijpende tocht, met verhalen over heimwee, maar ook de zoektocht naar traagheid. Nu staat Gilis in de theaterzalen, met zijn voorstelling Ief Postino.