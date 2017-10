VIDEO. Volle zaal voor allerlaatste medley van De Strangers

De Roma in Borgerhout liep zondag twee keer vol voor het briljanten jubileum van De Strangers. Onder meer Slongs Dievanongs, Mathieu & Guillaume, Jelle Cleymans en Voice Male brengen hun ode aan 65 jaar De Strangers. “Amai, al die aandacht. Da’s iejel plezaant. Straks breken we nog door!” Zo klinkt het bij het kranige kwartet. Op bovenstaande beelden ziet u dat het aan sfeer zeker niet ontbrak in De Roma.