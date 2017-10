Lommel -

Lommel heeft zich zaterdag niet kunnen herstellen van de oplawaai in Geel en bleef tegen een goed georganiseerd en scherp counterend Knokke op een 1-1-gelijkspel steken. “Dit had ons na vorige week niet mogen overkomen”, vond redder in nood Glenn Neven, die in de slotfase nog een quasi gemaakt doelpunt van de bezoekers verhinderde. “Om onze ambities waar te maken, moeten we twintig procent beter spelen.”